KOBİA və İsrailin iki təşkilatı memorandum imzalayıb - FOTOLAR

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov Şuşada İsrail-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasının (IACCI) Müşahidə Şurasının iclasında iştirak edib

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sədr özü məlumat verib.

"Əməkdaşlığa dair fikirlərimi bölüşməkdən məmnun oldum. KOBİA, İsrail Ticarət Palataları Federasiyası və IACCI arasında əməkdaşlığa dair üçtərəfli Memorandum imzaladıq", - deyə o qeyd edib.

İclasda İsrail şirkətləri tərəfindən Qarabağda və Azərbaycanın digər bölgələrində potensial layihələrin icrasına dair təqdimatlar keçirilib, palatanın 2023-cü ildəki fəaliyyətinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

