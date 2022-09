UEFA "Qarabağ"ın oyundan öncə bir dəqiqəlik sükut istəyinə rədd cavabı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qitə futbol qurumundan klubun narahatlığının başadüşülən olduğu, amma bunun futbolla əlaqəli olmadığı bildirilib.

Qeyd edək ki, sentyabrın 15-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 20:45-də başlayacaq.

