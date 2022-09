Rusiyaya ŞOK: Gürcüstanda ikinci cəbhə açıla bilər - Çağırışlar edilir

Gürcüstanda işğal edilmiş torpaqların azad edilməsi üçün Rusiyaya qarşı yeni cəbhənin açılması barədə çağırışlar edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gürcüstanın hakim “Gürcü arzusu” partiyasının lideri, Parlamentin keçmiş sədri İrakli Kobahidze Rusiyaya qarşı Ukraynada müharibənin davam etdiyi bir vaxtda yeni cəbhənin açılmasının mümkün olduğunu ifadə edib. Siyasətçi qeyd edib ki, bunun üçün referendum təşkil edərək, xalqın qərarını bilmək lazımdır. Xalq Gürcüstanda Rusiyaya qarşı ikinci cəbhənin açılmasına dəstək verərsə məsələ müzakirə ediləcək.

Qeyd edək ki, ukraynalı millət vəkili Fedor Venislavskiy Gürcüstanın işğal altında olan Abxaziya və Cənubi Asetiyanı azad etmək şansının olduğunu ifadə etmişdi. Gürcüstanı Rusiyaya qarşı həmlə etməyə çağıran deputatın sözlərinə görə, yeni cəbhənin açılması Rusiya ordusunu daha da zəiflədəcək.

