Dünya Zelenskidən danışır - Qəzaya düşdü / VİDEO

Kiyevdə minik avtomobil ilə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin xidməti avtomobili, onu müşayiət edən maşınlar toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısının mətbuat katibi Sergey Nikiforov məlumat verib.

O bildirib ki, qəza İzyumdan qayıdarkən baş verib. Prezident həkimlər tərəfindən müayinə olunub, heç bir xəsarət aşkar edilməyib.

Dövlət başçısını müşayiət edən həkimlər minik avtomobilinin sürücüsünə də təcili yardım göstərib və o, xəstəxanaya aparılıb.

Hadisənin başvermə səbəbi araşdırılır.



