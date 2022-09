Atasının adını daşıyan şəhid oğlu 1-ci sinfə getdi - FOTO

Bu gün yeni dərs ilinin başlanması ilk dəfə məktəbə gedən birincilər arasında şəhid övladları da var.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlardan biri də Naxçıvan şəhərindən olan Aprel döyüşləri şəhidi Qabil Orucəliyevin oğlu Qabildir.

Leytenant Qabil Orucəliyev 1991-ci il 15 sentyabr tarixində Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2016-cı ilin aprelin 2-də Tərtər istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla şəhid olmuşdu. Balaca Qabil atası şəhidliyə qovuşmazdan cəmi 4 gün əvvəl gəlmişdi.

Şəhid leytenant Qabil Orucəliyev ölümündən sonra göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə "Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə" III dərəcəli medalı ilə təltif edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.