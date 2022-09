Yaxın saatlarda Ermənistanın Nazirlər Kabinetinin iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hökumətin mətbuat xidməti məlumat yayıb. İclas zamanı gündəmdə olan məsəslələr müzakirə ediləcək. Qeyd edək ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın parlamentdə sülh sazişi ilə bağlı çıxışından sonra Ermənistanda gərgin vəziyyət davam edir. Parlament binasının önündə toplaşan etirazçılar Paşinyanın istefasını tələb edirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.