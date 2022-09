Türkiyə MN Azərbaycanı təbrik edib

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı Bakının azad edilməsinin 104-cü ildönümü ilə əlaqədar təbrik edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə nazirliyin rəsmi “Twitter“ hesabında paylaşım edilib.

"Bakının düşmən işğalından azad edilməsinin 104-cü ildönümü qutlu olsun. Nuri (Killigil) Paşanı və onun komandanlığı altında olan Qafqaz İslam Ordusunun qəhrəman şəhid və qazilərini rəhmət, sayğı və ehtiramla yad edir, Azərbaycan türkü qardaşlarımızı bu əlamətdar gün münasibətilə ürəkdən təbrik edirik”,- deyə paylaşımda qeyd edilib.



