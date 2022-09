İranın millət vəkili Hedayet Khademi Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə açıqlamalar verib.

Metbuat.az “Yenişafak” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, o sosial media hesabında qeyd edib ki, İran dünyaya gücünü nümayiş etdirməlidir. Onun sözlərinə görə, İran gücünü nümayiş etdirmək istəyirsə ABŞ-a, İsrailə və Ərdoğana dərs verməlidir. Deputat İran ordusunu Azərbaycan dayandırmağa çağırıb. Qeyd edək ki, Hedayet Khademi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan əleyhinə mövqeyi ilə bilinir.

