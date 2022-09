Putinə qarşı sui-qəsd: Avtomobilini partladıblar / İDDİA

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə qarşı sui-qəsd cəhdi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Sun” qəzeti “General GVR” adlı teleqram kanalına istinadən məlumat yayıb. İddia edilib ki, onun avtomobilinə bomba ilə hücum edilib. Bildirilir ki, partlayışdan sonra Putinin avtomobilindən tüstü çıxıb. Hadisə zamanı Putin zərər görməyib. Hadisədən sonra bir neçə nəfər nəzarətə götürülüb. Hadisə ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “General GVR” teleqram kanalının yayımladığı bir neçə məlumat təsdiqini tapmayıb. “General GVR” teleqram kanalı Kreml əleyhinə mövqeyi ilə bilinir.

