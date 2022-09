KTMT Azərbaycan-Ermənistan sərhədində hərbi qüvvə yerləşdirməyi planlaşdırmır

Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının nümayəndə heyəti bu gün axşam saatlarında İrəvana gedəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu KTMT-nın Birləşmiş Qərargahının rəhbəri Anatoli Sidorov bildirib. Onun sözlərinə görə, Ermənistanla Azərbaycan sərhədində güc tətbiqindən söhbət gedə bilməz:

"Təşkilat münaqişənin sülh yolu ilə həllinə ümid edir", - deyə Sidorov vurğulayıb.

O bildirib ki, bu təklifi Putin tərəfindən irəli sürülüb və təşkilata üzv olan bütün dövlətlər tərəfindən dəstəklənib. Hələlik Ermənistana KTMT sülhməramlı kontingentinin göndərilməsindən söhbət getmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.