"Avropa soyuqdan donmayacaq" - Lukaşenko odun doğradı / VİDEO

Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko biznesmen Sergey Teterinlə birlikdə odun doğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, Drozddakı iqamətgahında Lukaşenko odun doğrayıb. O, bunu Avropanın soyuqdan donmaması üçün etdiyini deyib:

"Avropanın soyuqdan donmasına imkan verməyəcəyik. Qardaşlarımıza yardım edəcəyik. Varlılar əvəzinə, kəndlilər, fəhlələr odun alsınlar. Əsas odur ki, Duda (Polşa prezidenti) və Moravetski (Polşa baş naziri) soyuqdan donmasın", - deyə o qeyd edib.

