KTMT Paşinyana cavab verdi: Nə indi, nə sabah, nə də gələcəkdə...

“Ermənistan və Azərbaycan sərhədində KTMT qüvvələrinin tətbiqindən söhbət getmir. Çünki, təşkilat münaqişənin sülh yolu ilə həllinə ümid edir”.

Metbuat.az Erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu açıqlamanı KTMT-nin birgə qərargahının rəhbəri Anatoli Sidorov bildirib.

“Gəlin qabağa qaçmayaq. Sentyabrın 13-də dövlət başçılarımız yekdilliklə bəyan etdilər ki, bu gün Ermənistanla Azərbaycan arasında mövcud olan bu problem siyasi və diplomatik üsullarla həll edilməlidir”, - Sidorov jurnalistlərə bildirib. Sidorov fikirlərinə onu da əlavə edib ki, KTMT-nin iştirakı ilə nə sentyabrın 13-də, nə dünən, nə də bu gün hərbi gücdən söhbət gedə bilməz.

"Ümid edirik ki, proseslər silah və güc tətbiq edilmədən sülh yolu ilə həllini davam etdirəcək", - o əlavə edib.



