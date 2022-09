Zelenski şad xəbəri açıqladı: Xarkovda işğal bitdi

Ukrayna ordusu Xarkov vilayətini demək olar ki, tamamilə işğaldan azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, 5 gün davam edən toqquşmalar nəticəsində 400 məntəqə azad edilib. Ukrayna ordusu 110 kilometr irəliləyib. Zelenski azad edilən ərazilərdə 150 min sakinin məskunlaşdığını ifadə edib:

“Bu gün demək olar ki, vilayət tamamilə azad edildi. Bu döyüşçülərimizin bənzəri olmayan uğuru idi. Ukraynalılar bir daha çoxlarının imkansız olduğunu güman etdiyi şeyi həyata keçirməyi bacardılar”.

