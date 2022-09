Londonda Böyük Britaniya Kraliçasının tabutu yanında keçik çəkən mühafizəçələrdən biri hüşunu itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o yerə yıxılıb. Dərhal yaxınlıqdakı digər mühafizəçilər köməyə gəlib. Mühafizəçinin taqətdən düşdüyünə görə yerə yıxıldığı bildirilir.

