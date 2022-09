"Moskva İrəvanla Bakı arasında atəşkəs razılaşmasının qorunub saxlanacağını inanır".

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən bildirir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova məlumat verib.

O, həmçinin bildirib ki, Moskva tərəfləri təmkinli olmağa və bütün məsələləri siyasi-diplomatik vasitələrlə, o cümlədən Rusiyanın məsləhətçi qismində çıxış etdiyi Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası üzrə birgə komissiyanı həll etməyə çağırır.

