Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Bakının işğaldan azad olunmasının 104-cü ildönümü ilə bağlı "Twitter" hesabında paylaşım edib.

APA xəbər verir ki, həmin paylaşımda deyilir:

“Bakının işğaldan azad edilməsinin 104-cü ildönümünü təbrik edir, qəhrəman şəhidlərimizi rəhmət və minnətdarlıqla yad edirik.

Türkiyə və Azərbaycan daima tək səs, tək ürək!”



