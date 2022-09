Ərdoğan Özbəkistana səfər edib

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Özbəkistanın Səmərqənd şəhərinə səfər edib.

Metbuat.az "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Türkiyə lideri Özbəkistan Prezidenti Şevkət Mirziyoyevin dəvəti ilə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Dövlət Başçılarının 22-ci Zirvə Toplantısında xüsusi qonaq qismində iştirak etmək üçün Səmərqənddə səfərdədir.

Prezident Ərdoğanı Səmərqənd Beynəlxalq Hava Limanında Özbəkistanın Baş naziri Abdulla Aripov, Baş nazirin müavini Camşid Hocayev, Xarici İşlər Nazirinin müavini Qayrat Fazilov, Türkiyənin Daşkənddəki səfiri Olgan Bekar, Özbəkistanın Ankaradakı səfiri Əlişir Azamhocayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

Qeyd edək ki, sammit çərçivəsində Türkiyə Prezidentinin bir sıra liderlər, o cümlədən rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşü gözlənilir.

