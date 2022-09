Türkiyənin "Başakşəhər" klubunun futbolçusu Məsut Özil 71 hərbi qulluqçumuzun şəhid olması ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, sosial şəbəkə hesabında Türkiyə və Azərbaycan bayraqlarını yanaşı qoyaraq bu sözləri yazıb:

"Azərbaycan – Ermənistan sərhədində baş verən döyüşlərdə şəhid olan Azərbaycan əsgərlərinə Allahdan rəhmət diləyirəm və kədərli ailələrinə başsağlığı verirəm".

