Quterreş: Türkiyənin vasitəçilyi çox önəmlidir

“Rusiya və Ukrayna arasında problemlərin həllində Türkiyənin rolu çox önəmlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş belə açıqlama verib. O bildirib ki, müharibənin fəsadlarını ən aza endirmək üçün BMT Türkiyə ilə yaxın əməkdaşlıq edir. BMT rəhbəri Rusiyanın taxıl sazişindən çıxacağı ilə bağlı iddialara münasibət bildirərkən narahatlığını ifadə edib. Onun sözlərinə görə, bu məsələnin həlli üçün də Türkiyənin rolu vacibdir.

Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Moskvanın taxıl sazişindən çıxa biləcəyinə dair bəyanatlar verib.

