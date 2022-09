Makronun BMT TŞ-ni toplamaqda məqsədi nədir? - Asif Nərimanlıdan RƏY

Fransa prezidenti Emanuel Makron Paşinyanın istəyi ilə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sentyabrın 12-də gecə başlayan döyüşlərlə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının toplantısını çağırıb. Bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron məlumat yayıb və əlavə edib ki, o, tərəflər arasında atəşkəsin əldə olunmasına çalışır.

Bu məsələyə münasibət bildirən siyasi şərhçi Asif Nərimanlı deyir ki, Makronun bu addımında məqsəd Azərbaycanı hədəf taxtasına çıxarmaqdır.

“İlk iclasda tərəflərə atəşkəsin əldə olunması çağırışı edildi. Bu gün növbəti iclas keçiriləcək. Görünür, TŞ-də Bakıya qarşı qərarın qəbul edilməsi ilə bağlı fikir ayrılığı var. Hesab edirəm ki, atəşkəs və təhlükəsizlik çağırışlarından uzağa gedəcək qərarın qəbul edilməsi ehtimalı azdır, xüsusilə Rusiya indiki halda Qərbin bu və ya digər formada proseslərə müdaxiləsini istəmir”.

Qeyd edək ki, iclasda müzakirələr açıq rejimdə aparılacaq və Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyevin və Ermənistanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mher Margaryan çıxışları dinləniləcək. İclas ABŞ vaxı ilə saat 10:00-da başlayacaq.

Asif Nərimanlı bu gün KTMT-nin İrəvanın istəyinin əksinə olaraq bölgəyə qüvvə göndərməkdən imtina etməsini də xatırladaraq qeyd etdi ki, təftiş qrupunun yaradılması qərarı daha çox üzv ölkə kimi Ermənistanın “ağzına” nəsə atmağa hesablanıb.

"Beləliklə, Ermənistanın yeni “hərbi kampaniya” ilə Azərbaycana qarşı cəbhəni genişləndirmək planı baş tutmur” - deyə A.Nərimanlı bildirib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

