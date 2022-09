“İrəvan normallaşma prosesinə hazır deyil” - XİN-in sözçüsü

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva Ermənistanın normallaşma prosesinə hazır olmadığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanın təxribatları ilə bağlı “Haber Global”a mühüm açıqlamalar verib.

"İrəvan normallaşma prosesinə hazır deyil" deyən Abdullayeva, "Şəhidlərimizin sayı 71-ə çatıb. Azərbaycan gərginliyə can atan ölkə deyil. Biz heç vaxt dinc insanları hədəf almamışıq. Hazırda sakitlikdir, amma gərginlik hələ də davam edir. Ermənistanın niyyəti gərginliyi artırmaqdır”, - deyib.

Abdullayeva bildirib ki, "biz həmişə demişik ki, hər iki tərəf kimi bu məsələni masa arxasında həll etməyə hazırıq, lakin görünür, Ermənistan tərəfində məsələnin ikitərəfli həlli üçün siyasi iradə yoxdur".

