Azərbaycanlı deputatlar beynəlxalq tədbirdə iştirak edəcək

Milli Məclisin deputatları Soltan Məmmədov və Vüqar Bayramov sentyabrın 16-da Fransanın paytaxtı Parisə səfər edəcəklər.

Metbuat.az Milli Məclisə istinadən xəbər verir ki, Millət vəkilləri Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının 73-cü Konqresi çərçivəsində keçiriləcək Federasiyaya üzv ölkələrin nazirləri və parlament üzvlərinin 12-ci beynəlxalq iclasında iştirak edəcəklər.

Tədbir “Hamı üçün kosmos: problemlərin aradan qaldırılması üçün ictimaiyyəti və siyasətçiləri cəlb etmək” mövzusuna həsr olunub. Yığıncaqda kosmik məkanda təhlükəsizliyin təmin edilməsi, kosmik fəaliyyətin əhəmiyyəti, bu sahədə ictimaiyyətin maarifləndirilməsi və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq.

Azərbaycanlı deputatlar tədbirdə müzakirəyə çıxarılan məsələlərə münasibət bildirəcəklər.

Səfər sentyabrın 21-də başa çatacaq.

