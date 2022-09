UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin II turunun oyunlarından sonra həftənin ən yaxşı futbolçusu bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu adı İngiltərənin "Mançester Siti" klubundan Kevin de Bröyne qazanıb.

