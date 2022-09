Nazirlikdən manatın məzənnəsi ilə bağlı PROQNOZ

Ukraynadakı vəziyyətin təsiri ilə neftin qiymətinin bahalaşması və Azərbaycan Mərkəzi Bankının artan beynəlxalq ehtiyatları manatın sabit qalmasına kömək edəcək.

Metbuat.az bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.



Nazirliyin açıqlamasında deyilir ki, Ukraynadakı vəziyyət Azərbaycan iqtisadiyyatına potensial mənfi təsirləri ilə yanaşı, ölkəmiz üçün Avropa İttifaqının (Aİ) qaz tədarükünü diversifikasiya etmək səylərindən faydalanmaq imkanı da yaradır.



Belə ki, 2022-ci ilin 18 iyul tarixində Azərbaycan və Aİ arasında imzalanmış enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumuna uyğun olaraq beş il ərzində Cənub Qaz Dəhlizi üzrə qaz təchizatı iki dəfə artacaq və 2027-ci ildən Avropaya hər il azı 20 milyard kubmetr mavi yanacaq ötürüləcək.



Eyni zamanda qeyd olunub ki, əsas ticarət tərəfdaşı olan ölkələrdə milli valyutaların dəyərsizləşməsi. Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Qazaxıstan, Belarus kimi ölkələrdə milli valyutanın dəyərdən düşməsi və bir sıra ölkələrdə həyata keçirilən sərt pul siyasəti manatın nominal effektiv məzənnəsini möhkəmləndirməklə Azərbaycanda inflyasiyaya azaldıcı təsir göstərsə də, manatın möhkəmlənməsi təzyiqləri formalaşdıraraq ölkəmizdə idxalı ucuzlaşdırmaqla yerli istehsalçıların maraqlarına və qeyri-neft məhsullarının ixrac imkanlarına mənfi təsir göstərir.



2022-ci ilin birinci yarısında yuxarıda qeyd olunan ölkələrin Azərbaycanın qeyri-neft ixracında xüsusi çəkisi 57 %-dən, idxalda xüsusi çəkisi isə 43 %-dən yuxarı olub.



