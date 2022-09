Şamaxıdakı Üzüm və Şərab Festivalı təxirə salınıb

Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi genişmiqyaslı təxribatların qarşısının alınması zamanı Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sırasında şəhidlərimizin olması ilə əlaqədar 1-2 oktyabr tarixlərində Üzüm və Şərab Festivalının keçirilməsi təxirə salınıb.

Festivalın Təşkilat Komitəsindən verilən məlumata görə, tədbirin proqramında müxtəlif konsert və əyləncə proqramları nəzərdə tutulurdu.

Ermənistanın son təxribatları nəticəsində başlayan döyüş toqquşmaları zamanı həlak olan şəhidlərimizin ruhuna hörmət əlaməti olaraq festivala hazırlıqlar dayandırılıb və tədbirin bu il keçirilməməsi qərara alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.