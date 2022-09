Ermənilər Xocalı istiqamətində dağlıq meşə massivində böyük yanğınlar törədiblər.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, alov hektarlarla əraziyə yayılmaqdadır.

Dağ massivində baş verən yanğın rus sülhməramlıların və Azərbaycan Ordusunun mövqelərindən, eləcə də Ağdamın bir neçə kəndindən açıq-aydın müşahidə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.