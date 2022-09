Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribatın qarşısını alarkən şəhid olan əsgər Amin Qəfərlinin nəşi bu gün gecə saatlarında Bakıya gətirilib.

Mtebuat.az xəbər verir ki, 2004-cü il təvəllüdlü Ramin Qəfərli ilə Bakıda yaşadığı evdə vida mərasimi keçirilib.

Daha sonra şəhidin cənazəsi dəfn edilmək üçün II Fəxri Xiyabana gətirilib.

Xatırladaq ki, əslən Zəngilan rayonundan olan 2004-cü il təvəllüdlü Amin Rasim oğlu Qəfərli Bakı şəhərində anadan olub.

