UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ikinci turunda “Nant”ı məğlub edən “Qarabağ” tarixi qələbəyə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun komandası ilk dəfə “Böyük beşlik” ölkələrindən olan klub üzərində qalibiyyətə sevinib. Belə ki, ”Qarabağ” klubu Fransa təmsilçisini 3-0 hesabı ilə məğlub edib.

Qeyd edək ki, “Köhlən atlar” indiyə qədər bir neçə dəfə bu ölkələrin komandaları ilə üz-üzə gəlsə də, rəqiblərini məğlub edə bilməmişdi.

