"Qələbəmizi şəhidlərə və ordumuza həsr edirik" - Qurban Qurbanov

"Çox maraqlı qələbə oldu. Belə böyük komandanı 3 cavabsız qolla məğlub etmək hamımızı sevindirir. Hər kəsi təbrik edirəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Bakıda Fransanın "Nant" klubuna 3:0 hesabı ilə qalib gəldiyi UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin II tur oyunundan sonra "CBC Sport"a açıqlamasında deyib.

O, qələbəni şəhidlərə və Azərbaycan Ordusuna həsr etdiklərini söyləyib: "Bu gün əlavə şəhidlərimiz oldu. Çox üzüldük. Belə bir gündə qalib gəlmək istəyirdik. Ona görə həyəcan var idi. Allah ordumuzu qorusun".

