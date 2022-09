Bu kitabı əsla oxumaq olmaz - Oxuyanlar dəli olub / FOTOLAR

Tarixdə bir çox kəhanətlərin, lənətlərin, əfsanələrin olduğu irəli sürülür. Onlardan biri də “Necronomican” kitabıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, tarixin ən təhlükəli kitabı hesab olunur. İddialara görə, kitabı oxuyanlar dəli olur. Məlumata görə, kitab b.e.ə 7-ci əsrdə Əl Həzrət adlı ərəb tərəfindən Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə yazılıb. Məlumata görə, əlyazmanın orijinalı bütöv formada tapılmasa da, bəzi hissələri günümüzə gəlib çatıb. Ssenarisi həqiqətən qorxuludur. Kitab “Ərəbin kitabı” adı ilə tanınır. Burada, insanların dünyaya gəlməsindən, ruhlarla necə əlaqə qurmasından danışılır.

