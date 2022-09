Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Azərbaycanla həmrəylik nümayiş etdirib və Ermənistanın təxribatını pisləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir bu barədə “Twitter“ hesabında yazıb.

“Hörmətli qardaş, İlham Əliyev, Ermənistanın səbəbsiz hücumu nəticəsində 70-dən çox Azərbaycan hərbçisinin həlak olması xəbərini eşidəndə çox kədərləndik. Pakistan xalqı öz qardaşları ilə həmrəydir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək hüququnu dəstəkləyir”.

