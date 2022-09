Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla ABŞ Dövlət katibi Entoni Blinken arasında növbəti telefon danışığı baş tutub.

Metbuat/az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı ABŞ Dövlət departamentinin nümayəndəsi Ned Prays açıqlayıb.

Məlumata görə, tərəflər söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyəti müzakirə ediblər.

