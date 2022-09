Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Şuşaya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə diplomat tviterdə paylaşım edib.

O, azad Şuşada səhər gəzintisi etdiyini və günəşin doğuşunu izlədiyini bildirib.

Qeyd edək ki, Şuşada beynəlxalq Qarabağ Biznes Forumu keçirilir. Türk Dövlətləri Təşkilatı üzvlərinin iştirak etdiyi forumda Qarabağın bərpası, əməkdaşlıq, sərmayə, biznes və digər məsələlər müzakirə olunur.

