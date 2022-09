Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Pakistana rəsmi səfərə dəvət edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sentyabrın 16-da Səmərqənddə Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Şahbaz Şərif Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü zamanı bildirib.

Baş nazir Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevi Pakistana rəsmi səfərə dəvət edib.

Prezident İlham Əliyev dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edərək, Pakistanın Baş nazirini ölkəmizə səfərə dəvət edib.

