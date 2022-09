İrəvanda hökumət binası qarşısında Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın istefa tələbi ilə nümayişlər keçirilir.

Metbuat.az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, etirazçılar Paşinyanın əleyhinə şüarlar səsləndiriblər.

Qeyd edək ki, Paşinyanın parlamentdə sülh naminə çətin qərarların məsuliyyətini öz üzərinə götürmək niyyətində olduğunu açıqlamasından sonra müxalifət etirazlara başlayıb.

