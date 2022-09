Şəhid Elnur təhsilini yarıda qoyaraq hərbi xidmətə yollanıbmış - FOTO / VİDEO

Erməni təxribatının qarşısını alarkən şəhid olan 71 hərbi qulluqçumuzdan biri də Məhərrəmov Elnur Nərbala oğludur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elnur 2001-ci ilin may ayının 18-də Göyçay Rayon Şəkər kəndində anadan olub. Elnurgil ailədə beş uşaq olublar.

O, qısa müddətdə hazırlıqlara gedərək 2018-ci ildə Azərbaycan Universitetinin Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinə daxil olub. Elnur iki il təhsil aldığı müddətdə həm işləyib, həm də oxuyub. O, Bakıda "Özsüt" restoranında çalışırmış. Lakin təhsil haqqını ödəyə bilmədiyi üçün 2021-ci ildə könüllü olaraq hərbi xidmətə yollanmağa qərar verib. Elnur düşünür ki, qayıtdıqdan sonra təhsilinə davam edəcək. Təəssüf ki, onun bu arzusu reallaşmadı.

Elnur Ermənistanın təxribatının qarşısını alarkən Vətəni qorumaq üçün qəhərmancasına vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə ucaldı. O, doğulduğu torpaqda dəfn edilib.

Allah rəhmət eləsin!

Gülər Seymurqızı

