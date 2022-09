Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti (İH) uçot dərəcəsinin 7,75 % səviyyəsində saxlanılması barədə qərar qəbul edib.

Metbuat.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, faiz dəhlizinin aşağı həddi 4 %, yuxarı həddi isə 9,25 % səviyyəsində saxlanılıb.

Pul siyasәti qәrarına dair növbəti açıqlama 2022-ci il oktyabr ayının 28-də veriləcək və bununla bağlı mətbuat konfransı keçiriləcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.