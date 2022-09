Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 5,1% və yaxud 2,7 milyard ABŞ dolları artaraq 55,9 milyard ABŞ dollarına çatıb.

Metbuat.az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu, profisitli tədiyə balansı şəraitində baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.