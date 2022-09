Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva "Qarabağ"ın "Nant" üzərində qələbəsi ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mehriban Əliyeva instaqram səhifəsində "Qarabağ Azərbaycandır" həştəqi ilə Prezident İlham Əliyevin tvitini paylaşıb.

Həmin paylaşımı təqdim edirik:

Gülər Seymurqızı

