Azərbaycan əsilli dünyaca məşhur müğənni və bəstəkar Sami Yusuf Azərbaycanla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, instaqram hesabında şəhidlərimizdən birinin nəşi aparılarkən çəkilən videonu paylaşaraq bu sözləri yazıb:

"Vətən bölünməz, şəhid ölməz. Sülh və sabitlik üçün dua edirəm".

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.