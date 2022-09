Bu il valyuta hərraclarının 77%-də təklif tələbi üstələyib

Bu ilin əvvəlindən bəri Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) keçirdiyi valyuta hərraclarının 77%-də təklif tələbi üstələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMB-nin açıqlamasında bildirilir.

"Dövlət Neft Fondunun satışları üzrə əhəmiyyətli qənaət var. Cari ilin aprel ayından başlayaraq dövlət büdcəsinin birbaşa valyuta xərclərinin əsasən dövlətin valyuta gəlirləri hesabına ödənilməsi də hərraclardakı tələb-təklif nisbətinə təsir edib. AMB-nin valyuta bazarına müdaxiləsi alışyönlü olmaqla yanvar-avqust aylarında 606,7 milyon ABŞ dolları, o cümlədən aprel-avqust aylarında 473,8 milyon dollar olub", - məlumatda qeyd edilib.

