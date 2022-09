Acunun keçmiş həyat yoldaşının bu görüntüləri Türkiyəni bir-birinə vurdu - FOTO

Məşhur türkiyəli iş adamı Acun Ilıcalının keçmiş arvadı Şeyma subaşınını yayılan görüntüləri Türkiyədə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, dostları ilə əylənən fenomen narkotik maddə qəbul edib. Şeymanın misirli sevgilisi Mohammed Alsaloussi də həmin an orada olub. Sosial şəbəkələrdə Şeyma bu hərəkətinə görə kəskin tənqid edilib.

Subaşının narkotik qəbul etməsi ilə bağlı iddialar ilk dəfə deyil ki, KİV-ə sızıb. Bir neçə dəfə belə xəbərlər yayılsa da, o, bu iddiaları rədd edib.

Xatırladaq ki, Acunla Şeyma cütlüyü 2017-ci ilin sentyabrında ailə həyatı qurub, 2018-ci ilin noyabrında boşanıb. Onların Melisa adlı bir qızı var.

