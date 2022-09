​NATO-nun silah ehtiyatları azaldı - Etiraf

NATO-nun silah ehtiyatları azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukraynaya hərbi dəstəklə əlaqədar NATO-nun silah ehtiyatları azalıb. Stoltenberqin sözlərinə görə, Ukraynaya silahların verilməsində NATO-nun ehtiyatlarından istifadə edilib. Stoltenberq qeyd edib ki, indi ittifaq azalan ehtiyatları bərpa etməyi düşünür. “Təchizat və silah istehsalını sürətləndirmək üçün NATO müdafiə sənayesinə diqqət ayırmalıdır - Stoltenberq bəyan edib.

