Ərdoğan Özbəkistan səfərindən əvvəl bunu arzulayıb - Kaş ki...

“Kaş ki, Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd Özbəkistana gəlsəydi onunla görüşərdim.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan hakim Ədalət və İnkişaf partiyasının Özbəkistan səfərindən əvvəl keçirilmiş qapalı toplantısında belə deyib. Bu barədə məlumatı Türkiyə hökumətinə yaxınlığı bilinən nüfuzlu jurnalist Abdülkadir Selvi “Hurriyet” qəzetindəki məqaləsində qeyd edib. Ərdoğan qapalı toplantıda deyib:

“Kaş ki, Özbəkistana gəlsəydi, görüşərdim. Amma o oralara gəlməz. Onun mövqeyi səbəbilə Suriya parçalanmaq üzrədir. O, öz hakimiyyətini qorumaq üçün öz əlindəki torpaqları müdafiə etməyi düşündü. Amma daha böyük əraziləri qoruya bilmədi. Bunları onun üzünə deyərdim”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.