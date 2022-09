İki oğlunu şəhid vermiş ata: "Lazım olacaqsa, öləcəyik" - VİDEO

"Mən analara onu deyərdim ki, övlad üçün ağlamayın. Mənim keçdiyim həyat yolunu hələ heç bir ana keçməyib".

Metbuat.az xəbər veirr ki, bu sözləri Vətən müharibəsində şəhid olmuş iki qardaş – Bəhrəm və İmanın atası Elman Məmmədov “Təsir dairəsi” verilişində qonaq olarkən deyib.

O, övladlarının seçdiyi yoldan danışıb:

“Onların seçdiyi vətən yolunda yaşamağa qərar tutdum. Əgər biz müstəqiliksə, bizim hər zaman şəhidimiz olacaq. İstəmiriksə şəhid gəlsin, bütün torpaqlarımızı paylayaq, qurtarsın. Necə ki, Sovetlər Birliyi dövründə nə şəhidimiz var idi, nə də heç nə. O qurum da, o dövr də bir dövr idi. Lakin bir millət kimi millətçiliyimiz əlimizdən alınmışdı. Biz dünyaya bir zaman gəlmişik, bir zaman da gedəcəyik.

Ölüm bizim son silahımızdır. Lazım olacaqsa, öləcəyik, amma bundan sonra bir qarış torpağımızı kimsəyə yem etməyəcəyik. Bu gün şəhid gəlir. Şəhid üçün ağlamaq lazım deyil. Şəhidi təmtəraqla dəfn etmək lazımdır. Qoy bütün gənclər, nəsillər bilsin ki, o kimdir. Şəhidlərin məclisini vayla keçirmək lazım deyil. Şəhid döyüşə vayla girməyib, hayla girib. Biz şəhidi vayla dəfn etməyək. Şəhid heç vaxt ölmür, ölməyəcək də”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.