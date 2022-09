Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısının alınması zamanı şəhid olan hərbi qulluqçuların yeni siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda 77 şəhidin adı göstərilib. Daha əvvəl bu rəqəm 71 idi.

Siyahı ilə buradan tanış ola bilərsiniz: https://mod.gov.az/images/pdf/5dd09558789d690a9976...

