“Türkiyə bütün sahələrdə əməkdaşlıq etməyə hazırdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Səmərqənddə keçirilən iclasındakı çıxışı zamanı belə deyib. O bildirib ki, dünyada mövcud olan problemlər bütün ölkələrə zərər verir. Ərdoğan beynəlxaql qurumların problemlərin öhdəsindən gələ bilmədiyini qeyd edib. Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə Ukrayna müharibəsinin tezliklə başa çatması üçün ciddi səy göstərir.

