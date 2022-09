Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti çərçivəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Pakistanın Baş naziri Nəvaz Şərif arasında görüş olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş zamanı Nəvaz Şərifin tərcümə qulaqcıqlarını qulağına taxmaqda çətinlik çəkməsi diqqət çəkib. Ardınca Şərif “Kimsə mənə kömək edə bilərmi” deyərək səslənib.Köməkçilərin sayəsində problem həllini tapıb. Putin isə bu anları gülümsəyərək izləyib.

