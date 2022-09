Azərbaycan Premyer Liqasında 8-ci turun oyun cədvəli məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun mərkəzi oyunu olan “Qarabağ” – “Neftçi” qarşılaşması oktyabrın 1-də keçiriləcək və saat 18:00-da başlayacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

8-ci tur

30 sentyabr

Səbail – Qəbələ

“ASCO Arena”, 19:00

1 oktyabr

Turan Tovuz – Zirə

Tovuz şəhər stadionu, 15:30

Qarabağ – Neftçi

“Azersun Arena”, 18:00

2 oktyabr

Şamaxı – Sabah

Şamaxı şəhər stadionu, 15:30

Sumqayıt – Kəpəz

Sumqayıt şəhər stadionu, 18:00

