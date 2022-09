Səmərqənddə olan Çin lideri niyə görüşlərdə iştirak etmir? - Hamı bir araya gələndə Si Cinpin...

Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində Çin lideri Si Cinpinin ümumi tədbirlərdə iştirak etməməsi diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sammit başlamazdan əvvəl liderlərin qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Prezidentlər şəhəri gəzməyə çıxıb. Lakin bu zaman çəkilən fotoların heç birində Çin lideri olmayıb. Özbəksitandakı rəsmi mənbənin məlumatına görə, Si Cinpin və onu müşayət edən heyət koronavirus pandemiyası ilə bağlı qaydalara görə, ümumi toplantılarda iştirak etmir. Si Cinpin Çinin tətbiq etdiyi qaydalara əsasən yaxın təmasdan yayınır.

Qeyd edək ki, təkbətək görüşlər zamanı Si Cinpin tibbi maskadan istifadə edir. Xatırladaq ki, Çində koronavirusa yoluxanların sayında artım var.

